قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أغسطس/آب يعرف بشهر الانتصارات في تاريخ الأمة التركية، متابعاً "ونأمل إضافة نصر جديد لسلسلة الانتصارات هذا الشهر".

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان السبت، بمناسبة عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين، وتمنى أن يحضر الخير للأمة التركية والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وفي رسالته، استشهد أردوغان بالانتصارات التي تحققت عبر تاريخ الأمة التركية في أغسطس/آب، من قبيل معارك ملاذ كرد (1071)، ومرج دابق (1516)، ونصر 30 أغسطس/آب إبان حرب الاستقلال (1922)، وعملية السلام العسكرية لنجدة القبارصة الأتراك (1974).

كما لفت إلى بدء عملية درع الفرات في أغسطس/آب 2016، التي كانت الضربة الأولى للممر الإرهابي المراد تشكيله على حدود تركيا مع سوريا.

وأضاف أردوغان "إن شاء الله سنضيف نصراً جديداً إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا، في أغسطس الحالي أيضاً".

وقال "سنواصل إلحاق الهزيمة بمن يخططون لإيقاف مسيرة بلادنا عبر وسائل خبيثة عديدة، انطلاقاً من هجمات المنظمات الإرهابية وحتى الأفخاخ الاقتصادية".

والأحد، تحتفل تركيا مع عديد من الدول الإسلامية بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، عن مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة بين 5 - 7 أغسطس الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأكّدت الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.