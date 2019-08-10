سياسة
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الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين قرب حدود قطاع غزة
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت أربعة شبان فلسطينيين قرب الحدود مع قطاع غزة. وزعم الاحتلال أن الشبان كانوا يحملون السلاح، فيما لم تصدر أي من الفصائل الفلسطينية بياناً حول الموضوع.
الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين قرب حدود قطاع غزة
الاحتلال أطلق النار على الشبان قرب الحدود الشمالية لوسط قطاع غزة
10 أغسطس 2019

قُتل أربعة شبّان فلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال فتح نيران رشاشاته وأطلق مصابيح الإنارة في السماء فجراً، فيما أشار شهود عيان إلى وقوع اشتباكات.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الفلسطينيين الذين استهدفهم اقتربوا من السياح الحدودي، "مزودين ببنادق".

وأضاف أن جنوده فتحوا النار على الفلسطينيين، بعد أن عبر أحدهم السياج، و"تم تحييدهم"، في إشارة إلى مقتلهم.

وذكرت وكالة الأناضول في وقت سابق أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، قرب المنطقة الحدودية الشرقية، وسط القطاع، كما أطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.

وأوضحت، نقلاً عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعاً يتبع لما يعرف باسم "قوات الضبط الميداني" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت عدة أمتار، وانتشلت جثماني شابين.

وفي قطاع غزة، لم تصدر السلطات أو الفصائل، بياناً حول ما ذكره الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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