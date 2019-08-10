قُتل أربعة شبّان فلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال فتح نيران رشاشاته وأطلق مصابيح الإنارة في السماء فجراً، فيما أشار شهود عيان إلى وقوع اشتباكات.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الفلسطينيين الذين استهدفهم اقتربوا من السياح الحدودي، "مزودين ببنادق".

وأضاف أن جنوده فتحوا النار على الفلسطينيين، بعد أن عبر أحدهم السياج، و"تم تحييدهم"، في إشارة إلى مقتلهم.

وذكرت وكالة الأناضول في وقت سابق أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، قرب المنطقة الحدودية الشرقية، وسط القطاع، كما أطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.

وأوضحت، نقلاً عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعاً يتبع لما يعرف باسم "قوات الضبط الميداني" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت عدة أمتار، وانتشلت جثماني شابين.

وفي قطاع غزة، لم تصدر السلطات أو الفصائل، بياناً حول ما ذكره الاحتلال.