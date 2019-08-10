رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالتفاهم بين أنقرة وواشنطن، بشأن تأسيس "مركز عمليات مشتركة" بخصوص إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، نشرها السبت، بشأن المحادثات الأخيرة بين البلدين حول المنطقة الآمنة المزمعة إقامتها في سوريا.

وقال بومبيو "يسرني أن المحادثات بين الولايات المتحدة وتركيا أحرزت تقدماً مهماً تجاه إقامة آلية أمن مستدامة للتعامل مع الهواجس الأمنية المشتركة شمال شرقي سوريا".

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، عن مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة بين 5 - 7 أغسطس الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأكّدت الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.