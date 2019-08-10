سياسة
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أكثر من مليوني حاج يتوجهون إلى صعيد عرفات لأداء "الركن الأعظم"
قالت السلطات السعودية إن عدد حجاج بيت الله الحرام تجاوز مليوني حاج. وبدأ الحجاج التوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم مع شروق صباح السبت.
أكثر من مليوني حاج يتوجهون إلى صعيد عرفات لأداء "الركن الأعظم"
قوافل الحجيج بدأت بالتوجه إلى صعيد عرفات مع شروق صباح السبت / AA
10 أغسطس 2019

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع شروق صباح السبت، التوجه إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة، وتتسم الحركة المرورية بالانسابية".

وحلّقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات، وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتَي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداءً بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يستمعوا لخطبة اليوم.

ومع غروب شمس، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، العاشر من شهر ذي الحجة.

وسبق الانطلاق إلى عرفة، مرور حجاج بيت الله الحرام الجمعة، بمشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة النبي.

ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة اليوم العاشر (الأحد) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى.

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفاً و471 حاجاً، بنيهم مليون و855 ألفاً و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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