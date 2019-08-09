طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، بالتزامن مع إلغائه إجازات العاملين في رئاسة الوزراء.

وقال جونسون في رسالة موجهة للموظفين في إدارات الدولة، إن على المؤسسات الإسراع في الاستعداد لـ"خروج بدون اتفاق"، وإن الموضوع يعتبر على قائمة الأولويات.

وذكر أن من حق الشعب البريطاني ودوائر الأعمال الإطلاع على خطة العمل التي ستنفذ في إطار بريكست، مشيراً إلى أنه يفضل ترك الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق.

من ناحية أخرى، ووفقاً للتقارير الواردة في الصحافة البريطانية ومصادر في رئاسة الوزراء، فقد ألغيت إجازات موظفي الخدمة المدنية ومستشاري الوزراء والموظفين العاملين برئاسة الوزراء، في سياق الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق مطلع الشهر الحالي، قالت وزارة المالية إنها خصصت ميزانية إضافية 2.1 مليار جنيه استرليني، لتغطية التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها بريطانيا حال انسحابها بدون اتفاق.

وفي مارس/آذار الماضي، رفض مجلس العموم البريطاني اتفاقاً تقدمت به رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تريزا ماي للمرة الثانية، للخروج من الاتحاد الأوروبي.