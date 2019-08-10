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أنقرة وواشنطن تؤكدان ضرورة إقامة منطقة آمنة في سوريا، ومقتل 13 شخصاً بعد تجدد الاشتباكات في عدن.

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أنقرة وواشنطن تؤكدان ضرورة إقامة منطقة آمنة في سوريا

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في اتصال هاتفي، أن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم بتحويل الممر الإرهابي إلى "ممر سلام" وتضمن عودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن. [TRT عربي]

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تنسق مع الولايات المتحدة لإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلاً من الحزام الإرهابي في سوريا، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بالمماطلة كما حصل في منبج. [TRT عربي]

مقتل 13 شخصاً بعد تجدد الاشتباكات في عدن

قتل 13 شخصاً بينهم 5 مدنيين، جرّاء تجدد مواجهات مسلحة عنيفة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب البلاد، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات من جهة أخرى. [TRT عربي]

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وذلك حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين. [TRT عربي]