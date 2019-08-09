سياسة
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أنقرة وواشنطن تؤكدان ضرورة إقامة منطقة آمنة في سوريا
أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في اتصال هاتفي الجمعة، أن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى "ممر سلام" وتضمن عودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن.
أنقرة وواشنطن تؤكدان ضرورة إقامة منطقة آمنة في سوريا
متحدث الرئاسة التركية ومستشار الأمن القومي الأمريكي لفتا إلى أهمية تفعيل مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه / AA
9 أغسطس 2019

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في اتصال هاتفي الجمعة، أن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم بتحويل الممر الإرهابي إلى "ممر سلام" وتضمن عودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن.

جاء ذلك حسب بيان للرئاسة التركية، عقب الاتصال الذي تطرقا فيه إلى إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وإنشاء مركز عمليات مشتركة، وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

ووفقاً للبيان، جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي الأمريكي في أقرب وقت، فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا لضمان عودة السوريين المهجّرين بشكل آمن إلى بلادهم، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية.

ولفتا إلى أهمية تفعيل مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه بالتنسيق بين البلدين، وأكدا أيضاً أهمية الخطوات التي تستهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين.

كما بحثا التفاصيل المتعلقة بالزيارة التي من المخطط أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تركيا، خلال العام الجاري.

وكانت كل من أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق الأربعاء، يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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