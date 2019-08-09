قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلاً من الحزام الإرهابي في سوريا، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بالمماطلة كما حصل في منبج.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال مأدبة طعام مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدينة وطلاب، على هامش زيارته إلى جانب السفراء الأتراك لمدينة صامسون شمالي البلاد، في اليوم الأخير من فاعليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11.

وأضاف "من جانبٍ نكافح الإرهاب في سوريا ومن الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلاً منه، ولكن هذا الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبداً بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا".

وتطرّق جاوش أوغلو إلى إعفاء روسيا المواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمي والخاص لتأشيرة الدخول "فيزا"، مؤكدًا أن أولوية سياستهم الخارجية حالياً تتمثل في رفع التأشيرة مع روسيا.

كما أشار إلى أن الاقتصاد القوي يعني سياسية خارجية قوية، مشدداً في هذا الإطار على أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تعزيز اقتصاد البلاد.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في تركيا بلغت 14.6 مليار دولار أمريكي حتى عام 2002، وزادت بنسبة 20 ضعفاً بين 2002 و2019.

وحول المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لرفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، أوضح الوزير التركي أنهم يعملون من أجل إلغائها.

وأشار إلى وجود 72 معياراً من أجل رفع تأشيرة الدخول مع الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا حققت 66 منها، مؤكداً أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى تعليماته من أجل المعايير الـ6 الباقية، وأن وزارتي العدل والداخلية تعملان بنفس السياق.

كما كشف جاوش أوغلو عن رفع تأشيرة الدخول بشكل متبادل بين تركيا وأذربيجان الشقيقة اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.