سياسة
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البرلمان التركي يطالب واشنطن بتسليم زعيم تنظيم غولن الإرهابي
دعت الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة التركية الولايات المتحدة الجمعة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم تنظيم غولن الإرهابي للبلاد في أقرب وقت. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية للأحزاب التركية.
البرلمان التركي يطالب واشنطن بتسليم زعيم تنظيم غولن الإرهابي
الكتل البرلمانية للأحزاب التركية تدعو واشنطن لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم تنظيم غولن الإرهابي / AA
9 أغسطس 2019

دعت الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة التركية الجمعة، الولايات المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم تنظيم غولن الإرهابي للبلاد في أقرب وقت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب إيي.

وقال البيان إن "غولن لا يزال يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب تنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة".

وأردف البيان بأن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه التنظيم وزعيمه يؤثر بشكل سلبي على أواصر الصلة بين تركيا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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