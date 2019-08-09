كشفت شركة هواوي النقاب عن نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية، تقول إنه قد يحلّ محلّ نظام أندرويد إذا منعت العقوبات الأمريكية عملاق التكنولوجيا الصيني من الوصول إلى نظام غوغل.

وقالت شركة هواوي تكنولوجيز ليمتد، ثاني أكبر علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية، إن أول هاتف يستخدم نظام تشغيل "هارموني أو إس" سيصدر يوم السبت تحت علامة "أونور" الخاصة بها.

وصرّح ريتشارد يو، رئيس وحدة المستهلك في هواوي، بأن الشركة تريد استخدام أندرويد، لكن يمكنها "التبديل على الفور" إلى "هارموني أو إس" إذا فقدت إمكانية الوصول إلى النظام الأمريكي المستخدم على نطاق واسع.

وفرضت واشنطن قيوداً على وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، بزعم أن الشركة تمثّل تهديداً أمنياً، وهو اتهام تنفيه هواوي.