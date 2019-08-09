سياسة
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جماعة الحوثي تعلن عن مقتل شقيق زعيمها عبد الملك الحوثي
اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان لها، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، باغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي وأحد القادة العسكريين للجماعة.
جماعة الحوثي تعلن عن مقتل شقيق زعيمها عبد الملك الحوثي
إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي
9 أغسطس 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان لها، إن إبراهيم بدرالدين الحوثي "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفّذَت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.

وتقدمت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في بيانها "بأصدق العزاء والمواساة" لزعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل آل الحوثي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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