سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الإيراني: تحالف واشنطن البحري يزعزع أمن المنطقة
حذّر وزير الدفاع الإيراني من أن التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لإنشائه بحجة توفير أمن الملاحة البحرية، من شأنه تصعيد زعزعة الأمن، مشدّداً على أن إيران لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة في مسار الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في الخليج.
وزير الدفاع الإيراني: تحالف واشنطن البحري يزعزع أمن المنطقة
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يحذّر واشنطن من زعزعة أمن المنطقة / AFP
9 أغسطس 2019

حذّر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الخميس، من أن التحالف العسكري البحري الذي تسعى واشنطن لتشكيله بحجة حماية الملاحة في الخليج، من شأنه "زعزعة الأمن" في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه من قطر والكويت وعمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حسب وكالة أنباء "فارس".

وقال العميد حاتمي "إننا نعتبر أنفسنا مسؤولين تجاه أمن المنطقة بخاصة الخليج"، مشدداً على أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة في مسار الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأضاف محذّرًا "التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا لإنشائه بحجة توفير أمن الملاحة البحرية من شأنه تصعيد زعزعة الأمن".

من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح، عن احترام بلاده دور إيران الحاسم والمؤثر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وبدوره أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر خالد العطية، أن أمن منطقة الخليج يجب أن توفّره الدول المطلّة على ضفتيه.

وأشار الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر البوسعيدي، إلى ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في الحفاظ على أمن مياه المنطقة.

وفي يوليو/تموز الماضي طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، من الممارسات الإيرانية، رغم تَردُّد الدول الأوروبية في هذا الشأن.

واتهمت واشنطن وحلفاء خليجيون لها، خصوصاً الرياض وأبو ظبي، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران وعرضت بعده توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us