أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا بداية جيدة للغاية، والداخلية المصرية تعلن تصفية 15متورطاً في تفجير معهد الأورام.

الجديد على TRT عربي:

الحكومة اليمنية تدعو التحالف للتدخل ضد المجلس الانتقالي لوقف اشتباكات عدن

شاهد!

الطيران الكندي يُجبِر فتاة مسلمة على خلع حجابها

وزير الخارجية التركي: اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا بداية جيدة للغاية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة في سوريا يعد "بداية جيدة للغاية"، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بأن يكون الهدف منه هو الإلهاء على غرار ما حدث في خارطة طريق منبج. [TRT عربي]

في السياق ذاته أشار جاوش أوغلو إلى أهمية التعاون في إطار مسار أستانا حول سوريا، بخاصة ما يتعلق بوقف الاشتباكات على الأرض، وبيّن أن تركيا تبذل ما في وسعها لوقف عدوانية النظام السوري على إدلب في الفترة الأخيرة. [الأناضول]

الداخلية المصرية تعلن تصفية 15 متورطاً في تفجير معهد الأورام

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها كشفت هُوية منفّذ حادثة "تفجير معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى أنها صفّت 15شخصاً "إثر مواجهات مسلَّحة لمجموعات مرتبطة بمنفِّذ الحادث الإرهابي". [TRT عربي]

وقالت الوزارة في بيان إنها حددت مكانين لوجود العناصر، أحدهما بالفيوم والآخر بالقاهرة، وإنها استهدفتهما فجر الخميس، وحسب البيان أسفر ذلك عن مقتل 8 عناصر في المكان الأول، ومقتل 7 في الثاني. [رويترز]