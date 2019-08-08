سياسة
2 دقيقة قراءة
الداخلية المصرية تعلن تصفية 15 شخصاً "متورطين في تفجير معهد الأورام"
ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية، أنها كشفت هوية منفّذ التفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة، مؤكدة تصفية 15 شخصاً "إثر مواجهات مسلحة لمجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث الإرهابي".
الداخلية المصرية تعلن تصفية 15 شخصاً "متورطين في تفجير معهد الأورام"
قالت الداخلية المصرية إن التحريات تمكنت من تحديد خلية عنقودية لحركة حسم، مكونة من أفراد عدة / Reuters
8 أغسطس 2019

قالت وزارة الداخلية المصرية الخميس، إنها كشفت هوية منفّذ التفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى أنها صفّت 15 شخصاً "إثر مواجهات مسلحة لمجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث الإرهابي".

وقالت الداخلية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن عبد الرحمن خالد محمود وهو عضو في "حركة حسم الإرهابية" هو منفذ حادث معهد الأورام .

وأوضح البيان أنه "تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع أفراد أسرة عبد الرحمن خالد".

وأشار إلى أن السيارة التي نفذت التفجير، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بطريق الخطأ حتى وصلت لمنطقة الحادث.

وقالت الداخلية "تمكنت التحريات من تحديد خلية عنقودية لحركة حسم، مكونة من أفراد عدة، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لضبط الخلية.. وتمكنت قوات الأمن من تحديد وكرين كان أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق".

وأسفرت عملية المداهمة، حسب بيان الداخلية عن "مقتل 15 شخصاً في الوكرين"، مشيراً إلى "العثور على أسلحة وعبوات متفجرة".

وسبق أن اتهمت الداخلية المصرية "حركة حسم" بالوقوف وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ "إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".

وآنذاك نفت "حركة حسم" التي تصنف في مصر إرهابية، مسؤوليتها عن ذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية معارضة وحسابات متدوالة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يتسنَّ التأكد من صحته بشكل فوري.

والأحد، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us