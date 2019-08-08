قالت وزارة الداخلية المصرية الخميس، إنها كشفت هوية منفّذ التفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى أنها صفّت 15 شخصاً "إثر مواجهات مسلحة لمجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث الإرهابي".

وقالت الداخلية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن عبد الرحمن خالد محمود وهو عضو في "حركة حسم الإرهابية" هو منفذ حادث معهد الأورام .

وأوضح البيان أنه "تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع أفراد أسرة عبد الرحمن خالد".

وأشار إلى أن السيارة التي نفذت التفجير، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بطريق الخطأ حتى وصلت لمنطقة الحادث.

وقالت الداخلية "تمكنت التحريات من تحديد خلية عنقودية لحركة حسم، مكونة من أفراد عدة، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لضبط الخلية.. وتمكنت قوات الأمن من تحديد وكرين كان أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق".

وأسفرت عملية المداهمة، حسب بيان الداخلية عن "مقتل 15 شخصاً في الوكرين"، مشيراً إلى "العثور على أسلحة وعبوات متفجرة".

وسبق أن اتهمت الداخلية المصرية "حركة حسم" بالوقوف وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ "إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".

وآنذاك نفت "حركة حسم" التي تصنف في مصر إرهابية، مسؤوليتها عن ذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية معارضة وحسابات متدوالة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يتسنَّ التأكد من صحته بشكل فوري.

والأحد، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين.