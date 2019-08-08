سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة قلقة من تعتيم المعلومات في كشمير
قال مسؤول أممي بوجود قلق شديد حول القيود الأخيرة التي تفرضها الحكومة الهندية في كشمير، التي قد تدفع إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في المنطقة، وبخاصة في ظل انقطاع خطوط الإنترنت والهواتف النقالة والأرضية منذ الأحد الماضي.
الأمم المتحدة قلقة من تعتيم المعلومات في كشمير
المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل / Reuters
8 أغسطس 2019

أعربت الأمم المتحدة الخميس، عن قلقها إزاء تعتيم المعلومات في إقليم جامو وكشمير، التابع للإدارة الهندية، عقب قيام نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم وربطه بالحكومة المركزية.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في تصريح صحفي، "نحن نشعر بقلق شديد كون القيود الأخيرة في كشمير التابعة للإدارة الهندية ستؤدي إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في المنطقة"، وبخاصة في ظل انقطاع خطوط الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة والأرضية منذ الأحد الماضي.

مضيفاً أن "عدم تلقي أية معلومات حول الوضع هناك في الوقت الراهن أمر يبعث على القلق بشكل كبير".

وتابع كولفيل قائلاً "إننا نشهد مجدداً قيوداً شاملة على الاتصالات، قد تتجاوز ربما ما شهدناه في السابق، وتتوارد أنباء عن حملة اعتقالات تعسفية طالت قادة سياسيين وقيوداً على التجمعات السلمية".

مشيراً إلى أن هذه القيود من شأنها منع شعب إقليم كشمير وممثليهم المنتخبين من المشاركة الكاملة في نقاش ديمقراطي حول مصير جامو وكشمير.

وفي وقت سابق الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع النهائي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند تجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي.

وألغت الهند الاثنين مادة دستورية تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" في الشطر الهندي من الإقليم، وأُدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ على الفور.

ويطلق اسم "جامو كشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها، ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947 واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us