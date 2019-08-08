سياسة
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الليرة التركية تسجل أعلى مستوى مقابل الدولار الأمريكي في 4 أشهر
سجلت الليرة التركية صعوداً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، ما يجعل أداءها ضمن أقوى عملات الأسواق الناشئة منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري
الليرة التركية تسجل أعلى مستوى مقابل الدولار الأمريكي في 4 أشهر
واصلت الليرة التركية صعودها أمام الدولار الأمريكي مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي / AFP
8 أغسطس 2019

واصلت الليرة التركية صعودها أمام الدولار الأمريكي الخميس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، في ظل الاتجاه المستمر بين البنوك المركزية العالمية لتيسير السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 5.4540 مقابل الدولار بحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، لترتفع بنسبة 0.7% عن مستوى إغلاق الأربعاء البالغ 5.4955.

وصعدت الليرة في سبع من جلسات التداول العشر الماضية وحققت مكاسب تزيد عن 11% منذ أوائل مايو/أيار الماضي عندما انخفضت إلى أضعف مستوى لها هذا العام .

وارتفعت الليرة مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في الأشهر القليلة الماضية لخفض أسعار الفائدة وهو ما وضع الدولار تحت الضغط.

وتبقى الليرة منخفضة 3.5% عن مستواها في بداية العام بعد أن خسرت حوالي 30% من قيمتها العام الماضي، ما دفع الاقتصاد التركي إلى تراجع نموه.

إلا أنها تبرز كأقوى عملة بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري وتمكنت من استرداد الخسائر التي منيت بها في موجة مبيعات بدأت في مارس/آذار الماضي قبل أسبوع من الانتخابات المحلية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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