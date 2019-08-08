سياسة
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باكستان تطالب غوتيريش بتعيين ممثل خاص بكشمير وإنشاء لجنة تقصي حقائق
دعت باكستان الأمم المتحدة لتعيين ممثل أممي خاص لإقليم جامو وكشمير، وإنشاء بعثة تقصي حقائق لتقييم حالة الإقليم، في رسالة بعثها وزير خارجيتها قبل القرار الهندي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير.
باكستان تطالب غوتيريش بتعيين ممثل خاص بكشمير وإنشاء لجنة تقصي حقائق
دعا وزير خارجية باكستان لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في كشمير / AFP
8 أغسطس 2019

طالبت باكستان الأمم المتحدة الخميس، بتعيين ممثل أممي خاص معني بإقليم جامو وكشمير، وإنشاء بعثة لتقصي الحقائق لتقييم الحالة في الإقليم، وإنشاء لجنة أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قام مكتبه بإتاحتها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي رسالته المؤرخة في الأول من الشهر الجاري أي قبل قرار الهند بخصوص الإقليم، قال وزير خارجية باكستان "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعوة بلادنا لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة إلى إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند لتقييم الحالة على الأرض".

وتابع قريشي "نظراً إلى خطورة الحالة المتغيِّرة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند ومنعاً لتشعباتها المحتملة بالنسبة للمنطقة، أود أن أحثكم من جديد على تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة معني بإقليم جامو وكشمير".

وأوضح أن "ثمة ثلاثة تطورات مترابطة تتعلق بإقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند تشكِّل خطراً جسيماً يهدد السلام والأمن الإقليميين في جنوب آسيا".

وتتمثل الانتهاكات لحقوق الإنسان حسب الرسالة، في تزايد وتيرة عمليات إطلاق النار والقصف الهندي عبر خط المراقبة، مشيرة إلى أن الهند بصدد تمهيد الطريق لإلغاء المادة 35A من دستورها كخطوة أولى تُتبعها بإبطال المادة 370 منه.

والمادة 35A تضع تعريفاً لسكان إقليم جامو وكشمير تجعل ملفات مثل حيازة الممتلكات وجنسية الدولة قاصرة على المقيمين الحاليين في المنطقة.

وألغت الهند الاثنين الماضي الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، بعد تفعيل المادة 370 من الدستور الملزِمة بذلك، وأُدخل القرار حيز التنفيذ على الفور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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