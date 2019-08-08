قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إن بلاده تريد أن تعمل جنباً إلى جنب مع تركيا، مؤكداً أنهم سيقدمون المساعدة للمستثمرين الأتراك وفرصاً تنافسية لهم في العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي-الأوكراني في إسطنبول، إذ أشار زيلينسكي إلى أنه خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء حُددت 10 مليارات دولار كهدف لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف زيلينسكي "نريد أن نعمل جنباً إلى جنب مع تركيا، نريد حقاً العمل مع شركائنا التجاريين، ليس فقط مع بعض أصدقائنا من دنيا الأعمال التركي، وسنساعد المستثمرين الفاعلين في العديد من المجالات، وسوف نقدم لهم مزايا تنافسية في العديد من المجالات".

وأشار إلى أنهم يخططون لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، موضحاً أنه "سيجري تشغيل 15 مطاراً، وتنظيم 5 موانئ لتصبح أكثر فاعلية".

وتابع زيلينسكي "سنخلق الظروف التي تجعل أوكرانيا فعالة وجذابة للاستثمار، إذ إنه ما يزال هناك تهريب وفساد وبعض مشاكل ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكننا لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك المشاكل".

من جانبها قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، إن أوكرانيا تقدم فرصاً مهمة للمقاولين الأتراك، مؤكدة أن شركات البناء التركية نفذت مشاريع بقيمة 5.9 مليار دولار في أوكرانيا حتى الآن.

وأكدت أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا يبلغ 4.1 مليار دولار، وهدفنا أن نصل إلى 10 مليارات دولار".