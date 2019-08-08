سياسة
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وزير الداخلية التركي يجتمع بنظيره التونسي في أنقرة
عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو،ك الخميس، اجتماعاً مع نظيره التونسي هشام الفراتي، في أنقرة. وأشار الوزير التركي إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في كثير من المجالات، شاكراً تونس على موقفها بشأن تنظيم "غولن" الإرهابي على الأخص.
وزير الداخلية التركي يجتمع بنظيره التونسي في أنقرة
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يجتمع مع نظيره التونسي هشام الفراتي في العاصمة التركية أنقرة
8 أغسطس 2019

عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس، اجتماعاً مع نظيره التونسي هشام الفراتي، في أنقرة.

وقال صويلو إن لتونس مكانة خاصة لدى تركيا، وإن الأخوة بين البلدين مستمرة منذ أعوام طويلة.

وأشار إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في كثير من المجالات، شاكراً تونس على موقفها بشأن تنظيم "غولن" الإرهابي على الأخص.

وأكد أن بلاده لن تنسى أبداً هذا الموقف من جانب تونس، معرباً عن ثقته بأنها ستستمر على موقفها.

ولفت إلى استمرار المبادئ التي وضعها الجانبان في اتفاقية التعاون الأمني. وأكد ضرورة تعاون البلدين بشكل أكبر في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

من جانبه أعرب الفراتي عن ثقته بأن الزيارة ستعزز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى رغبته في تقييم التطورات التي حدثت منذ توقيع الاتفاقية الأمنية بين الجانبين عام 2012، خلال المباحثات الحالية.

ولفت إلى استمرار العلاقات بين البلدين على مدى أعوام، وتعزيزها بعد الثورة التونسية عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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