أسفرت عملية عسكرية واستخباراتية تركية عن تحييد اثنين من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية بمدينة أربيل العراقية عثمان كوسه.

وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن جهاز الاستخبارات والجيش نفّذا في 30 يوليو/تموز الماضي عملية دقيقة في منطقة "كارا" شمالي العراق، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى أن العملية استهدف سيارة كانت تقل الإرهابيين متين أكغون، وحاجي كورهان المدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين في تركيا.

وتمكّنت القوات التركية من تحييد كورهان، وهو أحد قيادات ما يُعرف بـ"صقور حرية كردستان" ويلقب بـ"بوتان"، ومساعده "أكغون" الملقب بـ"كيندال".

المصادر كشفت أيضاً أن حاجي كورهان المولود عام 1976، كان من بين أكثر العناصر التي يثق فيها القيادي في تنظيم PKK الإرهابي مراد قره يلان.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية، بيان، أن هجوماً مسلحاً استهدف موظفين في القنصلية التركية في أربيل، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية، ما أدّى إلى استشهاد أحدهم.