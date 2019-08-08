قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن بلاده تحافظ على حقوقها هي وجمهورية شمال قبرص التركية ومصالحهما المشروعة، مؤكداً أن اختبار قوتها سيكون له ثمن باهظ.

وأضاف في كلمة له خلال زيارته لجمهورية شمال قبرص التركية "قلنا وما زلنا نقول في كل مناسبة إنه ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأن ذلك سيكون له ثمن باهظ". وشدّد الوزير التركي على أنه "لن يُتغاضى عن محاولات فرض أمر الواقع الرامي إلى سلب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان فاتح وياووز مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا، وتُعارض كل من إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط، فيما تؤكّد وزارة الخارجية التركية في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

وتشهد جزيرة قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي عام 2004 رفض مواطنو إدارة قبرص الجنوبية خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.