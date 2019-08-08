سياسة
3 دقيقة قراءة
إيران تصف اجتماع البحرين حول مضيق هرمز بـ"الاستفزازي"
ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي الخميس، بالاجتماع الذي تنظمه البحرين لبحث أمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز، كما وصف موسوي هذه اللقاءات بأنها خطوة باتجاه "زعزعة الاستقرار والأمن" في المنطقة.
إيران تصف اجتماع البحرين حول مضيق هرمز بـ"الاستفزازي"
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف اجتماع البحرين بأنه خطوة باتجاه زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة / AFP
8 أغسطس 2019

ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي الخميس، بالاجتماع الذي تعتزم البحرين تنظيمه لبحث أمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز.

وقال موسوي في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) "نندّد بالإجراء المناوئ من جانب حكومة البحرين والمتمثل في عقد اجتماعات مريبة واستفزازية، فضلاً عن التهم المدرجة في البيان الصادر مؤخراً عن وزارة خارجية هذا البلد ضد إيران".

كما وصف المتحدث باسم الخارجية هذه اللقاءات بأنها خطوة باتجاه زعزعة الاستقرار والأمن، وتمهيد لتدخل القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة وإسرائيل في شؤون منطقة الخليج، حسب الوكالة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المسؤولين البحرينيين إلى "الكَفّ عن التحركات والإجراءات غير الحكيمة واتخاذ مواقف بنَّاءة بدل أداء الدور اللوجستي في سياق عقد هذه الملتقيات".

وتابع موسوي "أمن الدول الإقليمية لن يتجزأ، ولا يمكن للبعض أن ينعم بالأمن على حساب أمن آخرين".

وكانت البحرين أعلنت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها نهاية الشهر الماضي "عقد اجتماع عسكري لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور".

وحسب البيان فإن الاجتماع يهدف إلى "التصدِّي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تمارسها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وتهدّد استقرار المنطقة والعالم ككل".

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، بد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوماً.

وتصاعد التوتر مؤخَّراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدِّد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us