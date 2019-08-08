سياسة
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وزيرَا الدفاع القطري والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية
أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن وزير الدفاع القطري نائب رئيس الوزراء خالد بن محمد العطية، تلقى الأربعاء اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني أمير حاتمي، لبحث العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها.
وزيرَا الدفاع القطري والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية
وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية / AFP
8 أغسطس 2019

بحث وزير الدفاع القطري نائب رئيس الوزراء خالد بن محمد العطية الأربعاء، مع نظيره الإيراني أمير حاتمي، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الإيراني، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وذكرت الوكالة أن حاتمي "أشاد بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار".

وخلال الاتصال وجّه الوزير الإيراني دعوة إلى نظيره القطري لزيارة طهران، ليعرب الأخير عن ترحيبه بالدعوة، حسب المصدر نفسه.

وأكّد وزير الدفاع القطري خلال الاتصال، موقف بلاده بأن "أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس إلى طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة".

وشدّد في الوقت ذاته على أن "إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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