بحث وزير الدفاع القطري نائب رئيس الوزراء خالد بن محمد العطية الأربعاء، مع نظيره الإيراني أمير حاتمي، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الإيراني، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وذكرت الوكالة أن حاتمي "أشاد بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار".

وخلال الاتصال وجّه الوزير الإيراني دعوة إلى نظيره القطري لزيارة طهران، ليعرب الأخير عن ترحيبه بالدعوة، حسب المصدر نفسه.

وأكّد وزير الدفاع القطري خلال الاتصال، موقف بلاده بأن "أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس إلى طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة".

وشدّد في الوقت ذاته على أن "إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة".