قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر الخميس على جثة جندي إسرائيلي تلقى عدة طعنات قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجندي تَعرَّض على ما يبدو للخطف قبل قتله، وتُركت جثته بجانب أحد الطرق.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الخميس، على حسابه في تويتر عن العملية، وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلاحق المنفذ.

من جانبه قال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إنه “عُثر صباح اليوم على جثة شابّ يبلغ من العمر 18 عاماً، كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده لجيش الدفاع في مسار خاص للمتدينين، وذلك في منطقة عتصيون بين بلدتَي أفرات وميغدال عوز".

وأوضح أدرعي أن التقديرات تشير إلى أن الجندي قُتل خلال ما سمَّاه "اعتداءً إرهابياً"، إذ عُثر على إشارات الطعن على جثته، حسب أدرعي .