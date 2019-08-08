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اتفاق تركي-أمريكي للتنسيق من أجل إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وباكستان تطرد السفير الهندي وتخفض علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي.

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اتفاقتركي-أمريكيللتنسيقمنأجلإنشاءمنطقةآمنةشماليسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أنقرة توصلت مع واشنطن إلى اتفاق بخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا، يقضي بجعل المنطقة "ممر سلام"، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. [TRT عربي]

وبعد محادثات على مدى ثلاثة أيام في أنقرة بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين، فإن المنطقة الآمنة الواقعة على حدود شمال سوريا مع تركيا يجب أن تكون "ممر سلام"، وفق الاتفاق. وجرى إعلان الاتفاق في بيانين منفصلين صدَرا عن وزارة الدفاع التركية والسفارة الأمريكية في أنقرة. [رويترز]

باكستانتطردالسفيرالهنديوتخفضعلاقاتهاالدبلوماسيةمعنيودلهي

أعلنت باكستان أنها قررت طرد السفير الهندي لديها واستدعاء سفيرها لدى نيودلهي، في إطار تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، وذلك رداً على قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. [TRT عربي]

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "جميع القنوات الدبلوماسية في بلاده إلى فضح وحشية النظام الهندي العنصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان"، وطالب القوات المسلحة في بلاده بـ"مواصلة التأهب". [الأناضول]