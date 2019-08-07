قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا اتخذت مع المسؤولين الأمريكيين قراراً بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء ممر سلام في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أنه كانت هناك فترة مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأمريكي بخصوص ممر السلام بسوريا، وأن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي.

وقال "اتخذنا مع الأمريكيين قراراً بإقامة مركز عمليات"، مشيراً إلى أن عملية إنشاء ممر السلام ستبدأ مع إقامة مركز العمليات مع الأمريكيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين الاثنين والأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سوريا.

ووفقاً للوزارة، يقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكّدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.