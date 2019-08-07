سياسة
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الأمم المتحدة: النظام السوري متورط في جرائم إبادة وعنف جنسي
قالت الأمم المتحدة إن النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق معارضين سياسيين منذ عام 2011، وأن أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء من قبل النظام السوري.
الأمم المتحدة: النظام السوري متورط في جرائم إبادة وعنف جنسي
روزمار ديكارلو دعت إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية
7 أغسطس 2019

أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، تورط النظام السوري في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق معارضين سياسيين منذ عام 2011.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزمار ديكارلو، إن "أكثر من 100 ألف مواطن سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ 2011، والحكومة السورية متورطة بشكل أساسي في هذه العمليات".

وأقرت ديكارلو، بعدم وجود إحصاءات موثقة، بسبب عدم السماح بالوصول الأممي إلى أماكن الاحتجاز داخل سوريا.

وكررت المسؤولة الأممية، في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت أعضاء مجلس الأمن، وجميع الأطراف المعنية بالصراع، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير كل المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، إنفاذاً للقانون الدولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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