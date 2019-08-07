حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، إسرائيل من تداعيات إقدامها على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى "الوقف الفوري والكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة إسرائيلية على خطط بناء 2300 وحدة استيطانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إذ دعا إلى ضرورة "وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة"، معتبراً إياه "أمراً غير مشروع، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وحذر من أن "المضي قُدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".

وخلال اليومين الماضيين، صادقت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات التشريعية، في أبريل/نيسان الماضي، بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مما يقضي على خيار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية.

وتشكل المنطقة المصنفة "ج"، 61% من مساحة الضفة الغربية، وتضم مستوطنات، كما يقطنها فلسطينيون يواجهون سياسة ممنهجة لهدم منازلهم، كما تتعرض تجمعات بدوية بأكملها للطرد والهدم.