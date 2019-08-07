سياسة
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منظمة دولية: مقتل 335 طفلاً يمنياً خلال عام
قالت منظمة أوكسفام، إن 335 طفلاً يمنياً قُتلوا خلال عام جراء الحرب في اليمن المندلعة منذ قرابة 5 سنوات. ووفق بيان المنظمة فإن طفلاً واحداً يُقتل كل يوم تقريباً خلال العام.
منظمة دولية: مقتل 335 طفلاً يمنياً خلال عام
أوكسفام: الأطفال قتلوا في هجمات مُتفرقة، بما في ذلك الغارات الجوية والألغام / AFP
7 أغسطس 2019

قالت منظمة أوكسفام الدولية، الأربعاء، إن 335 طفلاً يمنياً قُتلوا خلال عام جراء الحرب التي تدور في البلاد منذ قرابة 5 سنوات.

وأضافت المنظمة في بيان على فيسبوك أنه "قُتل 335 طفلاً في هجمات مُتفرقة، بما في ذلك الغارات الجوية والألغام والقصف العشوائي منذ 9 أغسطس/آب 2018".

وقال محسن صدّيقي مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن "إن طفلاً واحدا يُقتل كل يوم تقريباً خلال العام"، وفقاً للبيان.

وأضاف صدّيقي "ما زال العُنف يهدد حياة المدنيين إلى جانب معاناتهم مع الجوع والمرض".

وتابع "يحتاج الشعب اليمني بشكل عاجل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، قبل أن تُزهق المزيد من الأرواح بسبب هذا الصراع".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثي، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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