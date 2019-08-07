أعلن سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة بايكار التركية عن إطلاق مشروع السيارة الطائرة محلية الصنع "جزري".

وبذلك تكون تركيا التي تزيد من خبراتها في مجالي الصناعات الدفاعية والصناعات الجوية، أخذت مكانها أيضاً وسط الدول التي تعمل على تطوير هذه التكنولوجيا.

وتعمل دول عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، على تصنيع السيارات الطائرة، كما كثّفت بعض الشركات العالمية الكبرى مثل إيرباص وبوينغ جهودها في هذا المجال.

وبمشروع السيارة الطائرة (جزري) التي أعلن عنها بيرقدار، وهو في الوقت ذاته رئيس لجنة أمناء وقف فريق التكنولوجيا التركي (وقف تي 3)، تنضم تركيا إلى مصاف تلك الدول.

وقال بيرقدار إن العمل على مشروع السيارة الطائرة مستمر منذ نحو ثمانية أشهر، مشيراً إلى استمرار أعمال التجهيز وتطوير البرمجة والاختبارات على نظام دفع المحرك.

وقال خلوق بيرقدار المدير العام لشركة بايكار على حسابه على تويتر، إن السيارات الطائرة هي الهدف الجديد في العالم. وأشار إلى أنه تم تطوير 130 نظاماً كهربائياً للإقلاع والهبوط العمودي، خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وأضاف أنه يوجد حالياً حوالي 200 شركة استثمارات تكنولوجية تعمل في هذا القطاع.

وتابع "عديد من الشركات الكبرى مثل إيرباص وبوينغ وشركات الاستثمارات التكنولوجية تستعد من الآن حتى لا تفوتها فرصة المستقبل". ولفت إلى أن حجم الأموال التي استثمرتها شركات رؤوس الأموال الاستثمارية في هذا القطاع بلغ أكثر من مليار دولار.

ومن المنتظر أن تجري "جزري" أولى طلعاتها في معرض "تكنوفيست" المزمع تنظيمه في تركيا في الفترة ما بين 17 و22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتحتل تكنولوجيا السيارات الطائرة التي اتخذت تركيا أولى خطواتها فيها عبر مشروع "جزري"، مكاناً مهماً في مجالات أنشطة الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران.