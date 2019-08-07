بدأت سفينة ياووز التركية المتطورة، التنقيب في المياه العميقة بالمنطقة المرخّص لها العمل فيها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تصريحات إعلامية، أن عمق التنقيب الذي بلغته "ياووز" حتى الأربعاء، يقدّر بـ1710 أمتار.

وجاءت تصريحات دونماز لمجموعة من الصحفيين خلال زيارة له إلى جمهورية شمال قبرص التركية للاطلاع على أعمال التنقيب في المنطقة.

ورافق دونماز في الجولة من طرف جمهورية شمال قبرص التركية رئيس الوزراء أرسين تاتار ووزير الاقتصاد والطاقة حسن تاتشوي.

وقال الوزير التركي إن السفينة ياووز واحدة من السفن الأخيرة التي انضمت إلى الأسطول، وإن سفينة فاتح تواصل أعمالها غرب الجزيرة.

وأوضح أن سفينة "ياووز" بدأت التنقيب في البئر "كارباز -1"، ووصلت حتى الأربعاء إلى عمق 1710 أمتار.

وبيّن دونماز أن برنامج التنقيب للسفينة سيستغرق نحو 3 أشهر. وأضاف "نأمل عندما نصل إلى النقطة المستهدفة، وهي الوصول إلى الغاز الطبيعي هنا إن شاء الله".

كما أشار إلى استمرار أعمال سفينة خير الدين بربروس باشا للأبحاث في المنطقة المرخّص لها من قبل قبرص التركية.

وكشف دونماز أن بلاده تعتزم إرسال سفينة أبحاث ثانية تحمل اسم "MTA أوروتش رئيس" إلى البحر الأبيض المتوسط، خلال أغسطس/آب الجاري.

وشدّد دونماز على أن تركيا مصممة على حماية حقوق الأتراك ومصالحهم في جمهورية شمال قبرص.

ولفت الوزير التركي إلى أن أنقرة لا تعترف بمناطق النفوذ غير القانونية التي أعلنتها إدارة قبرص الجنوبية اليونانية من جانب واحد عبر فرض أمر واقع.

بدوره شدّد رئيس وزراء قبرص التركية أرسين تاتار على أهمية الموقف الحازم من أجل حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأعرب تاتار عن شكره للحكومة التركية حيال دعمها لحقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم في شرق المتوسط.

وتقوم سفينة ياووز التركية بأعمالها في المتوسط برفقة فرقاطة وزورق حربي، ويضم طاقمها 140 شخصاً.