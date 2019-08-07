أدانت وزارة الخارجية التركية موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الخارجية في بيان صادر عنها الأربعاء، إلى مواصلة إسرائيل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخراً على بناء 2300 وحدة استيطانية.

وورد في البيان "ندين بشدة هذه السياسة الإسرائيلية غير المشروعة".

ولفت البيان إلى مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي "علانية وبدون مبالاة عبر سياستها في توسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضاف "نرفض تصرفات إسرائيل الهادفة للقضاء على حل الدولتين وجعل الاحتلال دائماً".

واختُتِم البيان بالقول "نجدد وقوفنا دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة وشعبها الشقيق".

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية قالت الثلاثاء، إن السلطات صادقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وصعدت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الماضية من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.