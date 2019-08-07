سياسة
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أقار: تقارب في وجهة النظر التركية والأمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن وجهة النظر الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا تتقارب مع وجهة النظر التركية. وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن الاجتماعات مع الجانب الأمريكي جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة للغاية".
أقار: تقارب في وجهة النظر التركية والأمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا
وزير الدفاع التركي أكد أن أنقرة تود العمل والتحرك سوياً مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة بسوريا / AA
7 أغسطس 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن وجهة النظر الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا تتقارب مع وجهة النظر التركية.

وأشار أقار في تصريحات صحفية، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر في أنقرة، إلى أن اللقاء مع الوفد الأمريكي حول المنطقة الآمنة مستمر في الوقت الحالي، ومن المنتظر استكماله في الساعات القادمة.

وأضاف وزير الدفاع "سُررنا لرؤية محاورينا اقتربوا من وجهات نظرنا. الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة للغاية".

وأوضح أقار أن أنقرة تود العمل والتحرك سوياً مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف "قلنا مراراً وتكراراً إننا سنفعل ما يتوجب القيام به إذا لم يكن ذلك ممكناً".

وزير الدفاع التركي أشار إلى أن بلاده استكملت جميع الخطط اللازمة من أجل إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، مضيفاً "استكملنا جميع خططنا وتمركز قواتنا على الأرض، لكن قلنا أيضاً إننا نرغب في التحرك مع الولايات المتحدة".

وكانت الجولة الثانية من المباحثات بدأت الاثنين، بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأكدت أنقرة في مناسبات عدة أنها ستضطر إلى إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا على نحو منفرد، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

مصدر:TRT عربي
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