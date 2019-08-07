سياسة
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اتفاق إلغاء التأشيرة بين تركيا وروسيا يدخل حيّز التنفيذ
دخل الأربعاء، الاتفاق بين تركيا وروسيا بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات سفر محددة من مواطني البلدين، حيّز التنفيذ. وأشار بيان للخارجية التركية، إلى أن الإعفاء يشمل حاملي جواز السفر الخدمي والخاص وسائقي شاحنات النقل الدولي.
اتفاق إلغاء التأشيرة بين تركيا وروسيا يدخل حيّز التنفيذ
روسيا وتركيا تبدآن تفعيل اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات محددة من مواطني البلدين / AA
7 أغسطس 2019

بدأ الأربعاء، سريان الاتفاق بين تركيا وروسيا المتعلق بإلغاء تطبيق تأشيرة الدخول لحاملي جوازات سفر معينة.

وأشار بيان صادر عن الخارجية التركية، إلى بدء إعفاء الجانب الروسي الأتراك من حاملي جواز السفر الخدمي والخاص وسائقي شاحنات النقل الدولي من تأشيرة الدخول، اعتباراً من الأربعاء، في إطار المباحثات بين البلدين.

في المقابل، بدأت تركيا في تطبيق إعفاء على الروس من حاملي جواز السفر الخدمي وسائقي النقل الدولي، من تأشيرة الدخول إليها.

وأوضح البيان أن اتفاقية إعفاء التأشيرة التي وُقِّعت، في 12 مايو/أيار 2010، أعيد تفعيلها جزئياً اعتباراً من 7 أغسطس/آب 2019 .

وقالت الخارجية "نأمل أن تنفَّذ الاتفاقية المذكورة بكل أحكامها".

وفي فبراير/شباط ويوليو/تموز الماضيين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين ينصّان على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول (الفيزا) للمواطنين الأتراك من حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك، وحاملي جواز السفر الخدمي والخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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