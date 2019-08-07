سياسة
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عشرات القتلى والجرحى جرّاء انفجار في كابُل
قتل وأصيب عشرات الأشخاص جرّاء انفجار شهدته الأربعاء، العاصمة الأفغانية كابل. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي نُفِّذ عبر سيارة مفخخة، في وقت تُستأنف فيه المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية.
عشرات القتلى والجرحى جرّاء انفجار في كابُل
حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابل الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى / Reuters
7 أغسطس 2019

قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح جرّاء انفجار كبير هزّ العاصمة الأفغانية كابل صباح الأربعاء، وأدّى إلى تصاعد سحب الدخان في سماء المدينة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصدر أمني لم تسمِّه.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي نُفِّذ عبر سيارة مفخخة وأسفر عن إصابة نحو 100 شخص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، نُقلوا إلى المستشفى، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش) غربي كابل، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح سبعة آخرون في كابل، الثلاثاء، عندما استهدف انفجار عربة كانت تنقل عمالاً من دائرة مكافحة المخدرات، وفق وزارة الداخلية.

وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي العاصمة كابل، في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشهد أفغانستان حرباً ممتدة لـ18 عاماً منذ الاجتياح الأمريكي لها في 2001، عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ونزع السلطة من طالبان التي حكمت البلاد في الفترة منذ 1996 وحتى تاريخ الاجتياح الأمريكي.

وخلال عام 2018 فقط، تقول الأمم المتحدة إن 3804 مدنيين لقوا حتفهم بينهم أكثر من 900 طفل، كما أصيب سبعة آلاف آخرين في أفغانستان، ليصبح العام الماضي هو الأسوأ على المدنيين منذ اشتعال الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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