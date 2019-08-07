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أردوغان يقول إن العمليات العسكرية شمالي سوريا "سوف تدخل مرحلة جديدة قريباً جداً"، وباكستان تهدد الهند بالتصعيد على خلفية أزمة كشمير.

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أردوغان: عملياتنا العسكرية في سوريا ستدخل مرحلة مختلفة قريباً جداً

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا "سوف تدخل مرحلة جديدة قريباً جداً". وذلك في إطار الحديث عن استعداد الجيش التركي لتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية. [TRT عربي]

وتابع أردوغان "ننتظر من الولايات المتحدة التي هي حليفتنا في الناتو وشريكتنا الاستراتيجية، أن تتخذ خطوة تليق بالحليف الحقيقي بخصوص الملف السوري"، مضيفاً "سنستخدم القوة إذا ما تطلّب الأمر الدفاع عن مصالحنا القومية". [TRT عربي]

أزمة كشمير تقرع طبول الحرب بين الهند وباكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني إن قرارات الحكومة الهندية تجاه إقليم كشمير تعزز من احتمالية اندلاع حرب بين بلاده والهند، فيما أعلن الجيش الباكستاني عن استعداده الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه. [TRT عربي]

وأدانت باكستان قراراً هندياً يلغي مادة دستورية تمنح الشطر الخاضع لها من الإقليم المتنازع عليه وضعاً خاصاً يخوله لوضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية، وقالت باكستان إن ذلك الإجراء "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة". [TRT عربي]