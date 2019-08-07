قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة إن "مجلس شورى الحركة المنعقد بمدينة الحمامات مساء الثلاثاء، صوّت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وذلك باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "اجتماع مجلس شورى الحركة واجتماع مكتبها التنفيذي انتهى مساء الثلاثاء، باتخاذ قرار نهائي يقضي بترشيح مورو للرئاسية".

ومنذ السبت الماضي وإلى حدود ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين بمدينة الحمامات، لنقاش وحسم الشخصية التي سترشّحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الثلاثاء، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبدأت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستستمر حتى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أولياً في الـ14 من الشهر ذاته.