سياسة
2 دقيقة قراءة
حركة النهضة تُرشّح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية في تونس
أعلنت حركة النهضة التونسية الثلاثاء، ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل. وذلك بعد انعقاد اجتماع لمجلس شورى الحركة واتخاذه القرار بإجماع أعضائه.
حركة النهضة تُرشّح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية في تونس
حركة النهضة التونسية ترشّح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في منتصف سبتمبر/أيلول 2019 / AFP
7 أغسطس 2019

قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة إن "مجلس شورى الحركة المنعقد بمدينة الحمامات مساء الثلاثاء، صوّت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وذلك باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "اجتماع مجلس شورى الحركة واجتماع مكتبها التنفيذي انتهى مساء الثلاثاء، باتخاذ قرار نهائي يقضي بترشيح مورو للرئاسية".

ومنذ السبت الماضي وإلى حدود ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين بمدينة الحمامات، لنقاش وحسم الشخصية التي سترشّحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الثلاثاء، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبدأت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستستمر حتى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أولياً في الـ14 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us