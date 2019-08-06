قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للمرضى الأجانب الذين تعالجوا في تركيا خلال العامين الأخيرين تجاوز المليون شخص تقريباً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال مشاركته في ندوة بعنوان "السياحة العلاجية والرياضية"، بمشاركة وزيري الخارجية مولود جاوش أوغلو والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح قوجه، أن العدد الإجمالي للمرضى الذين قدموا لتلقّي العلاج في تركيا تجاوز النصف مليون شخص خلال العام 2018، مؤكداً أن أعدادهم قد تجاوزت النصف مليون خلال العام 2019.

وأشار قوجه إلى أن تركيا تستهدف تقديم خدمات لأكثر من 1.5 مليون أجنبي سنوياً في قطاع السياحة العلاجية، وزيادة دخل البلاد من هذا القطاع إلى 5 أضعاف.

ولفت الوزير إلى أن تركيا تركز على ترويج قطاع السياحة الطبية لديها في بلدان روسيا وأوكرانيا وأذربيجان والبحرين والعراق وقطر وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وغيرها.