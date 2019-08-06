سياسة
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أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون إلى السعودية مع اقتراب يوم عرفة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية وصول أكثر من مليون و 800 ألف شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج، بزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بنسبة 7% والتي تصل إلى 113 ألفاً و107 حُجاج.
أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون إلى السعودية مع اقتراب يوم عرفة
السعودية استضافت قرابة 96 مليون حاج خلال الـ50 عاماً الأخيرة / Getty Images
6 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، وصول أكثر من مليون و 800 ألف شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

ووفقاً لتغريدة نشرتها وزراة الداخلية عبر حسابها على موقع تويتر فإن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى ظهر الثلاثاء، مليون و803 آلاف و228 شخصاً.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، وصل عدد القادمين عن طريق الجو مليوناً و689 ألفاً، و827 حاجاً، فيما قدم عن طرق البر 93 ألفاً و792 حاجاً، وعبر البحر 17 ألفاً و250 حاجاً.

وقدّر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بـ7% والتي تصل إلى 113 ألفاً و107 حُجاج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى مليونين و371 ألفاً و675 حاجاً، حسب إحصائية رسمية نهائية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أعلنت، السبت، أن المملكة استقبلت قرابة 96 مليون حاج خلال الـ50 عاماً الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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