أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيانها إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة".

ووفقاً للحركة التي تراقب العمليات الاستيطانية، تشمل الموافقات خططاً لبناء 194 وحدة استيطانية في مستوطنة "غني موديعين"، وستتم عمليات البناء بالقرب من الجدار الفاصل الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية.

وحسب بيانها فإن الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ارتفعت لتصل إلى 6742 وحدة في عام 2017 مقارنة بـ2629 وحدة في 2016، وتشير أيضاً إلى 5618 وحدة استيطانية أخرى تمت الموافقة عليها في عام 2018.

ويضيف البيان أن "الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءاً من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها".

وهدمت إسرائيل مؤخراً حوالى 70 منزلاً فلسطينياً، معظمها قيد الإنشاء، بالقرب من الجدار الفاصل، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني وتشكل خطراً على الأمن.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان الماضي بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل.