أعلن الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال المرزوقي، في حوار أجرته معه إذاعة "ديوان إف إم" الخاصة، إنه حصل على تزكيات عشرة نواب في البرلمان، وإنه سيقدم ترشحه في الأيام القادمة.

وبدأت، الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أولياً في 14 أغسطس/آب الجاري.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشف تحالف "تونس أخرى" بإجماع مكوناته عن دعمه ترشيح المرزوقي للانتخابات الرئاسية المبكرة.

و"تونس أخرى" هو تحالف بين حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي ينتمي إليه المرزوقي، و"حركة وفاء" المعارضَين، وتشكّل في مايو/أيار الماضي لخوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد التحالف في بيان، أصدره الثلاثاء، أن مكوناته أجرت استشارة مع رؤساء قائمات التحالف المترشحة للانتخابات التشريعية، وقرّرت بالإجماع دعم ترشيح المرزوقي.

وعبّرت مكونات التحالف أيضاً عن استعدادها للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين السياسيين والأفراد الداعمين لهذا الترشيح.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أن يُزكَّى المترشح من عشرة نواب في مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10000 من الناخبين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.‎

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر/أيلول المقبل بدلاً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني.