سياسة
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باكستان تحذر من اندلاع حرب مع الهند بشأن كشمير والجيش "مستعد لكل الخيارات"
قال رئيس الوزراء الباكستاني إن قرارات الحكومة الهندية تجاه إقليم كشمير تعزز من احتمالية اندلاع حرب بين بلاده والهند، فيما أعلن الجيش الباكستاني عن استعداده الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه.
باكستان تحذر من اندلاع حرب مع الهند بشأن كشمير والجيش "مستعد لكل الخيارات"
باكستان تدرس الرد المناسب على الهند بسبب أزمة كشمير / AFP
6 أغسطس 2019

هدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب تحرك الهند لتجريد سكان الشطر الخاضع لها بإقليم كشمير، من وضعهم الخاص، الذي يمنحهم "حكماً ذاتياً".

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني، في كلمة أمام البرلمان، من احتمالية اندلاع حرب بين بلاده والهند، على خلفية القرار.

وقال خان إنه يخشى أن يقوم الكشميريون الغاضبون من قرار الهند، بشن هجوم على قوات الأمن الهندية وتُحمّل نيودلهي باكستان المسؤولية عنه.

وأضاف أنه إذا ردّت الهند على ذلك بتنفيذ ضربة عسكرية داخل بلاده، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكانية اندلاع حرب.

من جانبه، أعلن الجيش الباكستاني، عن استعداده "الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه" تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه.

جاء ذلك في تصريحات للقائد العام للقوات الباكستانية الجنرال قمر جاود باجوا، أثناء اجتماع طارئ ترأس فيه قادة القوات، في مبنى القيادة العامة بالعاصمة إسلام أباد، بحسب بيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش.

وقال باجوا إن "الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الشعب الكشميري في كفاحه العادل حتى النهاية"، مضيفاً "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد".

والاثنين، أدانت باكستان قراراً هندياً يلغي مادة دستورية تمنح الشطر الخاضع لها من الإقليم المتنازع عليه وضعاً خاصاً يخوله وضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية، وقالت باكستان إن ذلك الإجراء "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة".

ومنذ 1947 يتمتع إقليم "جامو كشمير" بوضع خاص يسمح له بسنّ قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية، ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح والحجيج الهندوس من المنطقة بدعوى وجود "تهديد أمني".

ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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