سياسة
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الصفدي: الأردن وتركيا ماضيتان في تعميق التعاون الاقتصادي والدفاعي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر في أنقرة، إن بلاده وتركيا تتخذان خطوات عملية من أجل تعزيز تعاونهما في مجالات مختلفة.
الصفدي: الأردن وتركيا ماضيتان في تعميق التعاون الاقتصادي والدفاعي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يؤكد أن بلاده وتركيا ماضيتان في تعميق التعاون بينهما في مجالات متعددة / AA
6 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده وتركيا "ماضيتان في اتخاذ خطوات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والدفاعي".

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي، الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة أنقرة، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

ووصل الصفدي الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة من أجل المشاركة في مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر تلبية لدعوة جاوش أوغلو.

وقال البيان إن محادثات الوزيرين ركّزت على سبل فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار الوزيران إلى "استكمال المباحثات حول اتفاقية التعاون الاقتصادي خطوة هامة على طريق زيادة التعاون الاقتصادي"، حسب البيان.

وأكّدا وحدة موقف البلدين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما استعرضا الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية.

ويتناول مؤتمر السفراء الأتراك هذا العام عديداً من القضايا، في مقدمتها التطورات والتوجهات التي تخص السياسة الخارجية لتركيا، والتحديات والفرص الراهنة، والأولويات بشأن الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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