سياسة
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قصف روسي يستهدف منطقة خفض التصعيد ويُسقط 4 مدنيين قتلى
قُتل 4 مدنيين، إثر قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على أحياء سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، كحصيلة أوليّة للقصف الذي استهدف خان شيخون، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى مع تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في المدينة.
قصف روسي يستهدف منطقة خفض التصعيد ويُسقط 4 مدنيين قتلى
4 مدنيين قُتلوا في حصيلة أولية للقصف الجوي الذي استهدف خان شيخون / AFP
6 أغسطس 2019

قُتل 4 مدنيين، الثلاثاء، إثر قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على أحياء سكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول أن النظام السوري وحلفاءه يقصفون مدناً وبلدات واقعة في منطقة خفض التصعيد منذ مساء الاثنين.

من جانبها، قالت مصادر في الدفاع المدني، إن 4 مدنيين قُتلوا في حصيلة أولية للقصف الجوي الذي استهدف خان شيخون، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى مع تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في المدينة.

وكان 4 مدنيين قُتلوا مساء الاثنين في قصف لطائرات النظام السوري على مدينة مورك بريف حماه الشمالي، وبذلك ارتفاع عدد القتلى إلى 8 مدنيين خلال ال24 ساعة الماضية.

وأعلن النظام السوري الاثنين عن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة على الرغم من إعلانه الالتزام بوقف لإطلاق النار هناك، خلال مباحثات أستانا التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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