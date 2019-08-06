سياسة
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أردوغان: عملياتنا العسكرية في سوريا ستدخل مرحلة مختلفة قريباً جداً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا "سوف تدخل مرحلة جديدة قريباً جداً". وذلك في إطار الحديث عن استعداد الجيش التركي لتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.
أردوغان: عملياتنا العسكرية في سوريا ستدخل مرحلة مختلفة قريباً جداً
أردوغان: سنستخدم القوة إذا ما تطلّب الأمر الدفاع عن مصالحنا القومية / AA
6 أغسطس 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا "سوف تدخل مرحلة جديدة قريباً جداً".

وقال أردوغان في كلمة له أمام مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر بالعاصمة أنقرة الثلاثاء، إن "المرحلة التي بدأناها بعمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات سوف تدخل مرحلة مختلفة قريباً جداً"، وذلك في إطار الحديث عن استعداد الجيش التركي لتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شرقي نهر الفرات شمالي سوريا.

وتابع أردوغان "ننتظر من الولايات المتحدة التي هي حليفتنا في الناتو وشريكتنا الاستراتيجية، أن تتخذ خطوة تليق بالحليف الحقيقي بخصوص الملف السوري"، مضيفاً "سنستخدم القوة إذا ما تطلّب الأمر الدفاع عن مصالحنا القومية".

وأوضح الرئيس التركي أنه لا يمكن لبلاده أن تشعر بالأمان "ما لم يُقضَ على منظمة YPG/PKK التي تنمو كالخلايا السرطانية على حدودنا الجنوبية عبر الأسلحة الثقيلة المقدمة إليها من قبل حلفاء لتركيا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول مسألة شراء صواريخ S-400 الروسية، قال أردوغان إن أمن تركيا يعني أمن الناتو والمنطقة برمتها. وتابع "لا يوجد أي دليل ملموس على أن منظومة S-400 ستضر بحلف الناتو ومقاتلات F-35".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "شراء تركيا منظومة S-400 لم يكن خياراً استراتيجياً بل تجارياً بحتاً، وموقف حلفائنا المتعنت تجاه بلادنا هو الذي دفعنا نحو هذا الخيار".

مصدر:TRT عربي
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