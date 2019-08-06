أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين متواصلة في العاصمة أنقرة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، أن "المباحثات المعنية بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمالي سوريا، بدأت مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين اليوم في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (7:30 بتوقيت غرينتش) في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة".

وكانت الجولة الثانية من المباحثات بدأت الاثنين، بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وأكدت أنقرة في مناسبات عدة أنها ستضطر إلى إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا على نحو منفرد، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وكثّف المسؤولون الأتراك في الآونة الأخيرة اتصالاتهم مع نظرائهم الأمريكان حول المنطقة الآمنة، كما أعلن مجلس الأمن القومي التركي إثر اجتماعه الأخير عن نيته فتح "طريق للسلام" في وجه التنظيمات الإرهابية التي تهدد الحدود بين تركيا وسوريا.