قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الثلاثاء، إن الحرب مع إيران هي أُم كل الحروب، محذّراً مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

وأكّد روحاني، في خطابه الذي ألقاه بوزارة الخارجية وامتدح فيه وزيرها محمد جواد ظريف بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليه، أن "السلام مع إيران أصل السلام والحرب معها أُم كل الحروب".

وأشار إلى أنه إن أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران، فعليها رفع كل العقوبات، مضيفاً أنه "ينبغي السماح للجمهورية الإسلامية بتصدير النفط".

وقال روحاني "مضيق بمضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً أمامكم بينما مضيق جبل طارق ليس مفتوحاً أمامنا".

وتأججت المخاوف من نشوب حرب في الشرق الأوسط قد تكون لها تداعيات عالمية عندما احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو قرب مضيق هرمز في يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بزعم انتهاكها عقوبات على سوريا.

وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لترد إيران بعد نحو عام بتخفيض التزاماتها وفقاً للاتفاق في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.