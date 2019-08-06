دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باكستان والهند لتعزيز الحوار بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي الاثنين، بحث الرئيس التركي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المستجدات في إقليم كشمير، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن عمران خان اتصل بأردوغان لإطلاعه على المستجدات بين باكستان والهند بخصوص إقليم كشمير.

من جانب آخر، ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية أنّ عمران خان أبلغ في اتصال هاتفي الرئيس التركي ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بأنّ القرار الهندي "غير قانوني وله آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".

وأكد خان استمرار إسلام أباد في "كفاحها الدبلوماسي والأخلاقي والسياسي في قضية كشمير، ومنح الكشميريين حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

من جهته، شارك الرئيس التركي مخاوفه مع خان حول الأوضاع في إقليم كشمير، لافتاً إلى دعم تركيا الثابت لإسلام أباد، حسب بيان رئاسة الوزراء الباكستانية.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الماليزي، القرار الهندي "خطوة ستؤدي إلى تدهور السلام والأمن في المنطقة، وتقوض العلاقات بين جارين يتمتعان بقدرات استراتيجية".

وفي وقت سابق أعربت أنقرة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر القائم في إقليم كشمير، إثر إلغاء الهند مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين "نشعر بالقلق من تصاعد التوتر القائم إثر إلغاء الهند المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير".

وأعرب البيان عن أمل تركيا في إيجاد حل للمشكلة عبر الحوار وفي إطار قرارات الأمم المتحدة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح سكان جامو وكشمير، وباكستان والهند.

وأضاف "بلادنا مستعدة للمساهمة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة إذا وافقت الأطراف".