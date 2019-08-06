سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 أغسطس/آب 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 أغسطس/آب 2019
الشرطة الهندية تتصدى لمظاهرات مناهضة لقرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير / AFP
6 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

الهند تلغي الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير وسط تحذيرات من "إبادة جماعية"، والنظام السوري يعاود قصف مناطق خفض التصعيد.

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باكستان: مواطنو الشطر الهندي في كشمير مهددون بالإبادة الجماعية‎

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن تخوّف بلاده من تعرّض المواطنين المقيمين في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية لخطر "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، عقب قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة الدستورية التي تكفل الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير. [TRT/عربي]

وألقت السلطات الهندية في مدينة ساريناغار، القبض على رئيسي وزراء سابقين لولاية جامو وكشمير التابعة لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وتم احتجاز رئيسي الوزراء محبوبة مفتي، وعمر عبد الله، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية. [الأناضول]

    النظام السوري يقصف مناطق خفض التصعيد بالبراميل المتفجرة والصواريخ

    بعد ساعات من إعلانه استئناف عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، قصف طيران النظام السوري مدن خان شيخون واللطامنة وكفر زيتا بالبراميل المتفجرة والصواريخ. [TRT/عربي]

    وحذر وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، من أن أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب جراء هجمات النظام السوري وحلفائه، ستكون أشد وقعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن تركيا تقود الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري كما قدمت مساهمات ملموسة في سبيل ذلك. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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