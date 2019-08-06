طالبت باكستان الأمم المتحدة بتدخل فوري إزاء إلغاء الهند الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، المتنازع عليه بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب موجه الاثنين، من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واعتبرت باكستان أن الخطوة الهندية "تنطوي على مخاطر جسيمة للسلام والأمن الإقليمي في جنوب آسيا".

وحذر من أن التحركات الهندية تمثل أيضاً "خرقاً واضحاً" لقرارات مجلس الأمن بشأن نزاع جامو وكشمير، لا سيما فيما يتعلق بحق الكشميريين في تقرير المصير.

وحث قريشي الأمم المتحدة على مطالبة الهند بـ"وقف قمع الدولة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير" منذ 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء المنطقة من السياح و"الحجيج الهندوس" بدعوى "التهديد الأمني".